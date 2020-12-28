В России за сутки выявили 27 787 случаев COVID-19, 487 - умерли

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28 декабря 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 3 078 035 человек. Об этом стало известно в понедельник, 28 декабря.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 27 787 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3748 (13,5%) без клинических проявлений … зафиксировано 487 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 480 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве – 6253, Санкт-Петербурге – 3748, Московской области – 1606, Нижегородской области – 502 и Свердловской области – 404.