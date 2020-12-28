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Милонов предупредил о «приятном сюрпризе» для пенсионеров в 2021 году

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Милонов предупредил о «приятном сюрпризе» для пенсионеров в 2021 году
пенсионер, фото: pixels.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что пенсионеров в 2021 году ждет «приятный сюрприз». По его словам, сейчас готовятся соответствующие документы для пожилых граждан.

Милонов отметил, что в России введут дополнительные выплаты. Однако не уточнил, о каких именно законопроектах идет речь. Он считает, что некорректно заранее говорить о документах, которые еще не приняты.

«Особое внимание власти должны уделить матерям-одиночкам, неработающим пенсионерам и тем, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума», - поддержал слова своего коллеги депутат Сергей Калашников.

Ранее сообщалось, что в 2021 году появятся новые изменения для пенсионеров.

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