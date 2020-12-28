Милонов предупредил о «приятном сюрпризе» для пенсионеров в 2021 году
28 декабря 2020, 10:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что пенсионеров в 2021 году ждет «приятный сюрприз». По его словам, сейчас готовятся соответствующие документы для пожилых граждан.
Милонов отметил, что в России введут дополнительные выплаты. Однако не уточнил, о каких именно законопроектах идет речь. Он считает, что некорректно заранее говорить о документах, которые еще не приняты.
«Особое внимание власти должны уделить матерям-одиночкам, неработающим пенсионерам и тем, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума», - поддержал слова своего коллеги депутат Сергей Калашников.
Ранее сообщалось, что в 2021 году появятся новые изменения для пенсионеров.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.