Коммерсантъ раскрыл новую схему мошенничества перед Новым годом

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28 декабря 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

мужчина, фото: pixabay.com

Мошенники разработали новую тактику общения с потенциальными жертвами перед новогодними праздниками. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией.

Собеседник отметил, что сотрудники банков жалуются на новую схему мошенников. При звонке злоумышленник рассказывает о новом валютном вкладе с повышенной ставкой, которого пока нет на сайте, но уже можно открыть, если пройти по специальной ссылке. Кроме того, «менеджер банка» готов ее оперативно выслать. Согласившись ознакомиться с условиями, жертва в процессе перехода по ссылке передает мошенникам логин и пароль от личного кабинета. Сам сайт напоминает настоящую страницу входа в личный кабинет в банке. Тем самым, пока человек открывает вклады и делает прочие операции на фейковом сайте, лжеменеджер переводит его деньги на свои счета.

«Уникальность новой схемы в том, что мошенник не запугивает клиента, а пытается сыграть на его жадности», - отметил эксперт Евгений Царев.