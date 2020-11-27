Экономист Беляев предупредил о большом риске мошенничества при выплатах на детей

Аргументы Недели → Общество 13+

27 ноября 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

купюры, Petr Chernov/Russian Look

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев сообщил, что в стране сейчас велик риск мошенничества при начислении и получении выплат на детей.

По словам специалиста, схема, которую ранее предложили в Минэкономразвития, сможет работать только тогда, когда в ней придумают системы, ограждающие граждан от недостоверной информации и мошенничества.

Михаил Беляев в разговоре с URA.RU уточнил, что цифровая экономика и современные средства связи позволяют воплотить проект в жизнь, однако информация о пособиях должна быть конфиденциальной, поскольку иначе мошенники могут на ней наживаться.

Напомним, ранее МЭР попросило внести поправки в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Согласно мнению ведомства, вопросом выплат должны заниматься не родители несовершеннолетних, а местные органы власти. Предполагается, что это даст родителям возможность не собирать справки для единовременной выплаты при рождении ребенка.