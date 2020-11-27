Финансовый консультант Саяпин рассказал о самом популярном способе кредитного мошенничества

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27 ноября 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

подписание договора, pixabay.com

Финансовый консультант, кандидат экономических наук Александр Саяпин рассказал в рамках беседы с журналистами в пятницу о самом популярном в настоящий момент способе кредитного мошенничества.

Специалист отметил, что клиентов привлекают постоянно снижающиеся ставки по разнообразным видам кредитов, вследствие чего самым популярным способом обмана стала целенаправленная подмена кредитного договора непосредственно во время подписания.

Александр Саяпин в беседе с Радио Sputnik отметил, что когда человек внимательно читает договор, он обращает внимание на серьезную ошибку в реквизитах, которая является "специальным ляпом". Впоследствии неправильный документ перепечатывают и предоставляют клиенту уже без этой грубой ошибки. Он подписывает договор, не перепроверив, однако на деле в бумагах могут быть указаны совершенно другие данные.

Саяпин уточнил, что подобный метод мошенники используют не только в микрофинансировании, но также в продаже техники, автомобилей и прочих вещей.

Финансовый консультант порекомендовал всегда внимательно читать текст, под которым необходимо поставить свою подпись. Кроме того, желательно обращаться исключительно в известные банки и компании.