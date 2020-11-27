Специалист по противодействию мошенничеству Сизов рассказал, каким скидкам верить в «Черную пятницу»

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27 ноября 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

скидки в "Черную пятницу", pixabay.com

Специалист по противодействию мошенничеству Алексей Сизов рассказал, что в конце ноября – декабре многие компании обещают клиентам скидки вплоть до 90%, но этим могут пользоваться злоумышленники.

Эксперт отметил, что промежуток времени, в который людям предлагаются скидки, короткий, а снижение цен на товары существенное, поэтому многие в ажиотаже начинают покупать подарки к Новому году.

Алексей Сизов в беседе с Радио Sputnik отметил, что во время "Черной пятницы" многие компании фиксируют рост числа поддельных сайтов, клонирующих известные фирмы, которые будут участвовать в распродажах. Специалист посоветовал не переходить по ссылкам, если на почту приходит рассылка от неизвестного бренда – лучше через поисковик зайти на оригинальный сайт и узнать, есть ли в действительности та или иная акция.

Сизов также порекомендовал обращать внимание на цену вещи. Скидки в 99%, по его словам, бывают, однако обычно на третий товар. В случае с единичной покупкой при такой скидке речь может идти о мошенничестве.