ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Специалист по противодействию мошенничеству Сизов рассказал, каким скидкам верить в «Черную пятницу»

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Специалист по противодействию мошенничеству Сизов рассказал, каким скидкам верить в «Черную пятницу»
скидки в "Черную пятницу", pixabay.com

Специалист по противодействию мошенничеству Алексей Сизов рассказал, что в конце ноября – декабре многие компании обещают клиентам скидки вплоть до 90%, но этим могут пользоваться злоумышленники.

Эксперт отметил, что промежуток времени, в который людям предлагаются скидки, короткий, а снижение цен на товары существенное, поэтому многие в ажиотаже начинают покупать подарки к Новому году.

Алексей Сизов в беседе с Радио Sputnik отметил, что во время "Черной пятницы" многие компании фиксируют рост числа поддельных сайтов, клонирующих известные фирмы, которые будут участвовать в распродажах. Специалист посоветовал не переходить по ссылкам, если на почту приходит рассылка от неизвестного бренда – лучше через поисковик зайти на оригинальный сайт и узнать, есть ли в действительности та или иная акция.

Сизов также порекомендовал обращать внимание на цену вещи. Скидки в 99%, по его словам, бывают, однако обычно на третий товар. В случае с единичной покупкой при такой скидке речь может идти о мошенничестве.

ЕТ

В мире

Депутат Рады Кузьмин озвучил национальную идею Украины

Депутат Рады Кузьмин озвучил национальную идею Украины: «Кто больше нагадит русским», тот и патриот

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что Запад навязал Украине ложную национальную идею. По его словам, Киев – не субъект международной политики, а объект.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью