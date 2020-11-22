Аналитики выяснили, как изменился спрос россиян на товары на распродажах по сравнению с 2019 годом
22 ноября 2020, 18:08[ «Аргументы Недели» ]
Аналитики провели исследование и выяснили, как во время первых ноябрьских распродаж в 2020 году изменился спрос россиян на различные категории товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно последней информации, средний чек в магазинах одежды и обуви в рамках распродаж составил 4 050 рублей, снизившись по сравнению с 2019 годом на 20 процентов. На спиртное россияне в среднем за раз тратили 450 рублей. В магазинах косметики и парфюмерии чек снизился на 4 процента и составил 785 рублей, передает RT.
В продуктовых магазинах средняя сумма составила 735 рублей (снижение на 13 процентов), а в аптеке – 710 рублей (снижение на 3 процента).
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.