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Аналитики выяснили, как изменился спрос россиян на товары на распродажах по сравнению с 2019 годом

, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитики выяснили, как изменился спрос россиян на товары на распродажах по сравнению с 2019 годом
банковские карты, терминал, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, как во время первых ноябрьских распродаж в 2020 году изменился спрос россиян на различные категории товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно последней информации, средний чек в магазинах одежды и обуви в рамках распродаж составил 4 050 рублей, снизившись по сравнению с 2019 годом на 20 процентов. На спиртное россияне в среднем за раз тратили 450 рублей. В магазинах косметики и парфюмерии чек снизился на 4 процента и составил 785 рублей, передает RT.

В продуктовых магазинах средняя сумма составила 735 рублей (снижение на 13 процентов), а в аптеке – 710 рублей (снижение на 3 процента).

ЕТ

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