Поставки вакцины «Спутник V» в Белоруссию стартуют в начале 2021 года
27 декабря 2020, 22:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В начале будущего года в Белоруссию поступят первые партии российской вакцины от коронавируса для начала вакцинации в стране. Об этом заявил глава российского диппредставительства в Минске Дмитрий Мезенцев.
Он поблагодарил санитарных врачей Белоруссии «за профессиональную оценку эффективности» и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что ее можно производить совместно.
«Вскоре, в начале года, первые партии вакцины поступят в республику для вакцинации», - сказал Мезенцев, добавив, что это «еще один повод для сплочения и определения того, что мы можем делать вместе в рамках реальных производств».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет прививаться от коронавируса.
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