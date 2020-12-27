Поставки вакцины «Спутник V» в Белоруссию стартуют в начале 2021 года

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27 декабря 2020, 22:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

В начале будущего года в Белоруссию поступят первые партии российской вакцины от коронавируса для начала вакцинации в стране. Об этом заявил глава российского диппредставительства в Минске Дмитрий Мезенцев.

Он поблагодарил санитарных врачей Белоруссии «за профессиональную оценку эффективности» и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что ее можно производить совместно.

«Вскоре, в начале года, первые партии вакцины поступят в республику для вакцинации», - сказал Мезенцев, добавив, что это «еще один повод для сплочения и определения того, что мы можем делать вместе в рамках реальных производств».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет прививаться от коронавируса.