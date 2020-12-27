Более миллиона российских пенсионеров столкнутся с судебными приставами из-за долгов
27 декабря 2020, 21:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам попали более миллиона российских пенсионеров.
По данным ФССП, по состоянию на 1 ноября 2020 года в базе находилось около 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников – физических лиц в пользу кредитных организаций. Доля таких производств в отношении должников-женщин и должников-мужчин примерно одинакова – около 50%.
При этом по 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста. Сообщается, что на них приходится 17%, то тесть, каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей.
Ранее сообщалось, что россиянам не будет грозить судебное преследование за долги по налогам до 10 тысяч рублей.
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