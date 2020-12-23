Россиянам не будет грозить судебное преследование за долги по налогам до 10 тысяч рублей

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23 декабря 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Фото: сайт ФНС

Вступившие в силу поправки в Налоговый кодекс уберегут задолжавших граждан от судебного преследования. Соответствующие нормы федерального закона вступают в силу 23 декабря.

Пороговое значение суммы задолженности для обращения налоговых органов в суды с заявлением о взыскании платежей с физлиц, не являющихся ИП, увеличивается с 3 до 10 тысяч рублей. Кроме того, налогоплательщики получат возможность сообщать о имеющихся у них квартирах и автомобилях через МФЦ.

В соответствии с новыми стандартами изменена и процедура обращения ФНС в суд: если в течение трех лет со дня истечения срока, установленного для исполнения самого раннего требования об уплате задолженности, общая сумма превысила 10 тысяч рублей, налоговики могут подать заявление о взыскании в течение шести месяцев со дня, когда долг превысил указанный лимит.

Ранее сообщалось, что почти каждый второй россиянин оказался в списках судебных приставов.