Почти каждый второй россиянин оказался в списках судебных приставов

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22 декабря 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Фото: сайт ФССП

По итогам 2020 года 42,2% россиян оказались в списках судебных приставов.

Эти граждане по разным причинам не имеют возможности вовремя оплатить счета, им начисляют пени, и как следствие они оказываются в списках судебных приставов.

Средняя сумма имущественных налогов россиян достигает пяти тысяч рублей в год. Сообщается, что среднему плательщику имущественных налогов от 35 лет. Мужчин и женщин среди налогоплательщиков почти поровну.

Ранее сообщалось, что долги россиян по ипотеке приблизились к 9 триллионам рублей.