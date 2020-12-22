Почти каждый второй россиянин оказался в списках судебных приставов
22 декабря 2020, 19:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
По итогам 2020 года 42,2% россиян оказались в списках судебных приставов.
Эти граждане по разным причинам не имеют возможности вовремя оплатить счета, им начисляют пени, и как следствие они оказываются в списках судебных приставов.
Средняя сумма имущественных налогов россиян достигает пяти тысяч рублей в год. Сообщается, что среднему плательщику имущественных налогов от 35 лет. Мужчин и женщин среди налогоплательщиков почти поровну.
Ранее сообщалось, что долги россиян по ипотеке приблизились к 9 триллионам рублей.
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