Кадыров объявил 31 декабря выходным для госслужащих

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27 декабря 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Рамзан Кадыров. Фото: сайт главы ЧР

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об установлении в республике 31 декабря выходным днем для органов власти и госслужащих региона.

Он также рекомендовал частным компаниям по возможности последовать этому примеру и оставить 31 декабря сотрудников дома.

«Работу, разумеется, продолжат организации, входящие в оперштаб по борьбе с COVID-19 и сотрудники экстренных служб», - отметил Кадыров.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем.