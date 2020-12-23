Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем

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23 декабря 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках расширенного заседания Госсовета, которое состоялось ранее сегодня, поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране.

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в ходе заседания предложил главе государства сделать 31 декабря всероссийским выходным, отметив, что это последний день года, а также праздник, который традиционно отмечается в семейном кругу.

Владимир Путин пояснил, что на федеральном уровне соответствующее решение принять нельзя, однако у субъектов есть такие полномочия. Президент РФ призвал руководителей всех российских регионов сделать 31 декабря 2020 года выходным.