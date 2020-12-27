Мурашко надеется, что население по достоинству оценит модернизацию первичного звена здравоохранения

Аргументы Недели → Общество 13+

27 декабря 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мурашко. Фото: сайт Минздрава РФ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что подготовка к программе модернизации первичного звена здравоохранения стала один из важных проектов, который был реализован в 2020 году.

По словам министра, более 1,4 млрд посещений в год совершается россиянами именно в амбулаторно-поликлиническом звене.

«Для того чтобы оснастить должным образом это звено, в том числе привести в надлежащее санитарное состояние, такая программа была просто необходима, хотя на полгода нам пришлось всё же сдвинуть сроки её реализации», – сказал министр.

Программа стартует с 1 января 2021 года. По словам Мурашко, все регионы 15 декабря утвердили у себя эти программы, финансовые ресурсы заложены в бюджет Российской Федерации.

«Это беспрецедентная программа, которая, я думаю, по достоинству будет оценена населением», – заметил глава Минздрава РФ.

Ранее Мурашко заявил, что пандемия коронавируса на планете закончится только после мировой вакцинации.