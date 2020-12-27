Пассажир авиарейса Екатеринбург - Москва отказался надеть маску и оказался за бортом
27 декабря 2020, 20:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Пассажира, планировавшего вылететь в Москву из Екатеринбурга, сняли с рейса за отказ надевать маску. Соответствующее решение принял командир самолета.
В официальном сообщении екатеринбургского аэропорта Кольцово говорится, что «с рейса DP-406 Екатеринбург - Москва по решению командира воздушного судна был снят пассажир за невыполнение требований экипажа».
Также сообщается, что в результате инцидента вылет был задержан более чем на час.
Ранее сообщалось, что пассажир авиарейса Омск - Москва умер во время полета.
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