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Пассажир авиарейса Екатеринбург - Москва отказался надеть маску и оказался за бортом

, 20:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Пассажир авиарейса Екатеринбург - Москва отказался надеть маску и оказался за бортом
Фото: pixabay.com

Пассажира, планировавшего вылететь в Москву из Екатеринбурга, сняли с рейса за отказ надевать маску. Соответствующее решение принял командир самолета.

В официальном сообщении екатеринбургского аэропорта Кольцово говорится, что «с рейса DP-406 Екатеринбург - Москва по решению командира воздушного судна был снят пассажир за невыполнение требований экипажа».

Также сообщается, что в результате инцидента вылет был задержан более чем на час.

Ранее сообщалось, что пассажир авиарейса Омск - Москва умер во время полета.

ДВа

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