Пассажир авиарейса Омск – Москва умер во время полета
10 декабря 2020, 21:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: e1.ru
В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» совершил экстренную посадку самолет из-за состояния одного из пассажиров.
В официальном сообщении пресс-службы «Кольцово» говорится, что рейс S7–2564 Омск – Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по причине ухудшения самочувствия пассажира. По прилете в аэропорт воздушное судно встретила бригада скорой помощи. Поднявшись на борт, медики констатировали смерть пассажира.
Сообщается, что с пассажирами рейса работают представители авиаперевозчика.
Ранее сообщалось, что пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса «Владивосток – Красноярск».
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