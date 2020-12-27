Песков рассказал об иммунитете Путина к информационным атакам

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27 декабря 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дмитрий Песков. Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информационные атаки на Владимира Путина идут уже два десятка лет, поэтому у российского лидера сформировался иммунитет.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что атаки на президента России «идут и с Запада, и изнутри».

Он также напомнил о словах Путина о том, что несмотря на такие атаки, «главное - как человек работает».

«Реагировать на каждый чих, на каждую какую-то инсинуацию или, по-русски говоря, вранье - он никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет», - заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил о будущих контактах Путина с мировыми лидерами.