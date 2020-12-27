Песков сообщил о будущих контактах Путина с мировыми лидерами
27 декабря 2020, 13:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, планируются ли у Владимира Путина в ближайшее время зарубежные поездки. По его словам, российский лидер собирается контактировать с зарубежными коллегами, но дальние поездки сейчас ограничены.
«Контакты с зарубежными лидерами будут, причем будут скоро. Зарубежные поездки... сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело», - пояснил он.
Ранее Песков сообщил, что в 2020 году традиционной встречи Путина с представителями крупного российского бизнеса не будет.Однако диалог с бизнесом продолжается, уточнил он.
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