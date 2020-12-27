Москвичи старше 60 лет с 28 декабря смогут сделать прививку от COVID-19

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27 декабря 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Москвичи старше 60 лет с 28 декабря смогут записаться на прививку от COVID-19. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге.

«Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди - самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу - это реально работает», - написал мэр.

Ранее сообщалось, что бесплатная масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года.