Москвичи старше 60 лет с 28 декабря смогут сделать прививку от COVID-19

«Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди - самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу - это реально работает», - написал мэр. Ранее сообщалось, что бесплатная масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года.
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