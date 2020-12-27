В России выявили 28 284 новых случая коронавируса, 552 - умерли

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27 декабря 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

человек в маске, фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 3 050 248 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 27 декабря.

«За последние сутки в России выявлено 28 284 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни … 552 летальных исхода … полностью выздоровело 24 390 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 6620, Санкт-Петербурге – 3761, Московской области – 1609, Нижегородской области – 499 и Свердловской области – 409.

Наименьшее число случаев выявлено в Еврейской автономной области – 16, Ненецком АО – 6 и Чукотском АО – 1.