В России выявили 28 284 новых случая коронавируса, 552 - умерли
27 декабря 2020, 11:20[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 3 050 248 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 27 декабря.
«За последние сутки в России выявлено 28 284 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни … 552 летальных исхода … полностью выздоровело 24 390 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 6620, Санкт-Петербурге – 3761, Московской области – 1609, Нижегородской области – 499 и Свердловской области – 409.
Наименьшее число случаев выявлено в Еврейской автономной области – 16, Ненецком АО – 6 и Чукотском АО – 1.
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