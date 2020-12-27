Ученые начали испытания препарата «штормовой охотник» для борьбы с коронавирусом
27 декабря 2020, 10:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: The Guardian
Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCLH) начали испытания нового препарата Storm Chaser ("штормовой охотник") для потенциального получения быстрого иммунитета к коронавирусной инфекции.
В источнике говорится, что Storm Chaser находится на первой фазе клинических испытаний на добровольцах. Сыворотка из антител должна быть введена десяти пациентам в два этапа. Предполагается, что иммунный ответ на инъекцию возникнет в течение нескольких дней и будет защищать от COVID-19 на протяжении 6 - 12 месяцев.
При этом разработчики препарата заявили, что в случае успешных испытаний Storm Chaser может появиться в гражданском обороте уже весной и назначаться в качестве неотложной помощи пациентам больниц и жильцам домов престарелых, чтобы предотвратить вспышки коронавируса.
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