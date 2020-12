На российских дорогах гибнет много животных, частичным решением этой проблемы являются экодуки

Аргументы Недели → Общество 13+

27 декабря 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Цивилизованный мир уже давно задумался над тем, как обезопасить миграцию животных на пути которых оказывается автомобильная магистраль. В качестве решения проблемы создаются особые сооружения - экодуки по которым представители земной фауны могут беспрепятственно пересекать смертельно опасные для них дороги. В России так же принято решение о создании таких переходов для животных оно оформлено в виде ГОСТа Р 58947-2020.

Экодук это специальный переход через автомагистрали для представителей земной фауны. Это сооружение может быть мостового, трубного или тоннельного типа. Для крупных животных нужны, конечно-же, мосты, имеющие особое оформление, они не должны содержать ступени и иметь привычные для человека бетонное или асфальтовое покрытие. Такие переходы похожи на небольшой участок окружающего ландшафта имеют травянистый покров и даже могут быть засажены кустарником или небольшими деревьями. Для крупных животных могут создаваться переходы туннельного типа. А небольшим представителям фауны достаточно трубы, проложенной под дорогой.

Проблема, связанная с гибелью животных на автомагистралях, не нова. Столкновение крупного животного с легковым автомобилем может закончиться плачевно и для человека. Беда в том, что цивилизация беспощадно отвоевывает у диких зверей среду их обитания. Дороги перегораживают маршруты миграции животных, им ничего не остается как с риском для жизни пересекать магистрали. По далеко неполным данным, предоставленным Минприроды РФ, в 2018 году на дорогах страны погибло 1 380 лосей, 183 кабана, семь благородных оленей, десять пятнистых оленей, 233 косули. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Ecology and the Environment, каждый год в Европе на дорогах погибает около 194 млн. птиц и 29 млн. млекопитающих. За 9 месяцев 2019 года в Министерстве лесного хозяйства зафиксировано 56 ДТП с участием диких животных: 43 случая с участием лосей, 5 - с участием кабанов, 2 случая с участием медведей, одно ДТП с рысью.

В этом году по инициативе Государственной компании «Авдор» был утвержден ГОСТ Р 58947-2020. Из этого документа следует, что биопереходами для животных должны быть оборудованы все скоростные трассы, а также дороги, которые пересекают пути миграции животных или проходят по территории заказников и заповедников. Так, на особо охраняемых природных территориях России экодуки для лосей, оленей и медведей должны стоять через каждые 3-15 километров трассы в зависимости от статуса заповедной территории. Экодуки для кабанов, косуль, волков, лисиц и зайцев – через каждые 1,5-5 километров. А экодуки для белок, хорьков, ласок и выхухолей – через каждые 1-3 километра. Не забыты и рептилии, и амфибии для них также предусмотрены дорожные переходы. Предусмотрено возведение нескольких типов экодуков. Ландшафтный биопереход, обеспечивает не только безопасное пересечение автомобильной дороги представителями фауны, но и сохранение природного ландшафта, а также создание благоприятной визуальной среды. Экодук мостового типа возводится над проезжей частью дороги.

Тоннельный биопереход, возводится под проезжей частью дороги по тоннелю или через подмостовое пространство мостового сооружения. Экодук трубного типа – это биопереход в виде водопропускной конструкции, обеспечивающей безопасное пересечение автомобильной дороги отдельными видами мелких млекопитающих, пресмыкающихся и земноводных, также, под проезжей частью дороги.

В мире уже давно строятся биопереходы для животных, их вид и конструктивные особенности зависят от инженерного и дизайнерского решения создателей. Например, на острове Рождества оборудован специальных переход для миграции крабов, в Японии есть черепаший тоннель, в австралийском штате Виктория создан веревочный экодук, а в Кении существует тоннель для перехода слонов, над шоссе в Бразильском штате Баия построен мост для обезьян и других животных, в Вашингтоне есть мост для белок. В Новой Зеландии обустроен подземный переход для голубых пингвинов. В России биопереходы – пока редкость, но коль скоро нужный ГОСТ уже принят, есть надежда, что экодуки в отечестве нашем станут привычной практикой.