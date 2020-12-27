Министр просвещения рассказал, кто из педагогов получит надбавку в 15 тысяч

Аргументы Недели → Общество 13+

27 декабря 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

школа, фото: pixels.com

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя вопрос с зарплатами учителей, заявил, что он находится на повышенном контроле. По его словам, в каждом регионе удалось привести их к среднему региональному окладу.

Кравцов напомнил, что с 1 сентября 2020 года, в соответствии с поручением президента, все классные руководители уже получают надбавку в пять тысяч рублей. Он отметил, что в 10 пилотных регионах с 1 марта 2021 будут введены новые должности - советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тысяч рублей.

«Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания. Вы знаете, что в этом году по инициативе президента страны приняты поправки в закон "Об образовании", усиливающие воспитательную работу в школах», - пояснил министр.

Кравцов уточнил, что сейчас разрабатываются предложения по установлению единых требований к оплате труда учителей.