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Министр просвещения рассказал, кто из педагогов получит надбавку в 15 тысяч

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Министр просвещения рассказал, кто из педагогов получит надбавку в 15 тысяч
школа, фото: pixels.com

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя вопрос с зарплатами учителей, заявил, что он находится на повышенном контроле. По его словам, в каждом регионе удалось привести их к среднему региональному окладу.

Кравцов напомнил, что с 1 сентября 2020 года, в соответствии с поручением президента, все классные руководители уже получают надбавку в пять тысяч рублей. Он отметил, что в 10 пилотных регионах с 1 марта 2021 будут введены новые должности - советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тысяч рублей.

«Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания. Вы знаете, что в этом году по инициативе президента страны приняты поправки в закон "Об образовании", усиливающие воспитательную работу в школах», - пояснил министр.

Кравцов уточнил, что сейчас разрабатываются предложения по установлению единых требований к оплате труда учителей.

БА

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