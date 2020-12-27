В России могут изменить зарплаты учителям

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27 декабря 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

доска, фото: pixels.com

Заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова предложила изменить заработную плату учителям. По ее словам, оклад должен составлять 70% от средней з/п по региону.

«Гарантированная часть зарплаты учителя за норму учебной нагрузки должна составлять не ниже 70% от средней по региону, а минимальные размеры ставок и окладов работников в виде базовых должны получить статус федеральных гарантий … они не должны опускаться ниже МРОТ», - пояснила она.

Куприянова добавила, что при единой модели оплаты труда нужно отметить педагогов-дефектологов, логопедов, психологов, мастеров производственного обучения и методистов в школах и колледжах.