Волгоградская область перешла на московское время

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27 декабря 2020, 08:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Городские Вести

Волгоград, фото: pixabay.com

Минувшей ночью жители Волгоградской области вернулись к московскому времени. Соответствующий документ пописал президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня, 27 декабря, Волгоградская область вернулась к часовому диапазону UTC+3. Неделю назад Президент РФ Владимир Путин поставил точку в этом вопросе. Подписанный документ обнародован официально», - пишут местные СМИ.

Теперь регион находится в часовой зоне UTS+3. В два часа ночи волгоградцы перевели стрелки на час назад.

Ранее депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова заявила, что за счет экономии времени в зимнее время люди еще больше экономят.