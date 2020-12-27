Волгоградская область перешла на московское время

Минувшей ночью жители Волгоградской области вернулись к московскому времени. Соответствующий документ пописал президент РФ Владимир Путин.
«Сегодня, 27 декабря, Волгоградская область вернулась к часовому диапазону UTC+3. Неделю назад Президент РФ Владимир Путин поставил точку в этом вопросе. Подписанный документ обнародован официально», - пишут местные СМИ.
Теперь регион находится в часовой зоне UTS+3. В два часа ночи волгоградцы перевели стрелки на час назад.
Ранее депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова заявила, что за счет экономии времени в зимнее время люди еще больше экономят.
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