Волгоградская область переходит на московское время с 28 декабря
8 декабря 2020, 16:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: v1.ru
В Волгограде и Волгоградской области будет возвращено московское время. Такое решение приняла Госдума.
На пленарном заседании депутаты рассмотрели поправку, внесенную депутатом Александром Носовым. По ней перевод стрелок часов с волгоградского на московское время должен произойти в ночь с 27 на 28 декабря в 2 часа.
Депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова отметила, что за счет экономии времени в зимнее время люди еще больше экономят. Парламентарий также подчеркнула, что «нам пора перестать переводить стрелки, это лихорадит общество».
Два года назад власти Волгоградской области «ушли» от Москвы по времени и присоединились к соседнему Саратову.
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