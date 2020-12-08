Волгоградская область переходит на московское время с 28 декабря

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8 декабря 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

Волгоград. Фото: pixabay.com

В Волгограде и Волгоградской области будет возвращено московское время. Такое решение приняла Госдума.

На пленарном заседании депутаты рассмотрели поправку, внесенную депутатом Александром Носовым. По ней перевод стрелок часов с волгоградского на московское время должен произойти в ночь с 27 на 28 декабря в 2 часа.

Депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова отметила, что за счет экономии времени в зимнее время люди еще больше экономят. Парламентарий также подчеркнула, что «нам пора перестать переводить стрелки, это лихорадит общество».

Два года назад власти Волгоградской области «ушли» от Москвы по времени и присоединились к соседнему Саратову.