Издание Responsible Statecraft: Калининград может стать детонатором самой разрушительной войны в истории человечества

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26 декабря 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Российский Калининград способен стать детонатором самого разрушительного военного конфликта в истории человечества. Соответствующую точку зрения высказали американские эксперты.

Аналитическое издание Responsible Statecraft пишет, что в 2018-м космическая разведка зафиксировала строительство подземного арсенала для ядерного оружия на территории Калининградской области. В том же году стало известно, что Россия модернизирует четыре военных объекта в регионе. Ранее, в 2017-м, Москва развернула там системы «Искандер-М».

В процитированном материале констатируется, что на усиление Калининграда РФ провоцирует своими действиями Запад. Отмечается, что российский эксклав может выступить в роли детонатора самой разрушительной войны в истории, поэтому необходима взаимная разрядка и настоящая перезагрузка отношений между Москвой и западными государствами.

Как сообщалось ранее в субботу, китайский ресурс Sohu написал, что войска РФ получили приказ наносить прямые удары по американским кораблям в случае их новых провокаций.