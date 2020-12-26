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Врио губернатора Михаил Дегтярев рассказывает московским журналистам, что хабаровчане в нем души не чают

, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

Врио губернатора Михаил Дегтярев рассказывает московским журналистам, что хабаровчане в нем души не чают
Фото: соцсети

В интервью ТАСС врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в последнее время стало «в разы больше» обращений на его имя, в которых ему доверяют «самое сокровенное — о себе, о своих житейских проблемах, о своих детях».

«Если бы не доверяли, не писали», — говорит чиновник в надежде, что ему удалось покорить суровые сердца местных жителей. Все это, конечно, хорошо, но поверить в слова Дегтярева невозможно. Особенно если посмотреть с какими плакатами и лозунгами каждые выходные идут по улицам протестующие, и вспомнить как он спустил на них силовиков.

К тому же, если зайти в его Instagram или другую соцсеть и посмотреть комментарии, становится ясно, что люди не просто не видят в нем приемника Фургала, но и жалуются на его безразличие. А редкие хвалебные комментарии написаны с аккаунтов, которые подозрительно напоминают ботов. К тому же известие о том, что хабаровский блогер Алексей Романов подал на Дегтярева в суд за клеветусильно вдохновило пользователей сети, а это точно никак не назовешь народной любовью.

БИ

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