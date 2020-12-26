Новогодний иск заказывали? Хабаровский блогер подал в суд на врио губернатора Михаила Дегтярева

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26 декабря 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: YouTube

Хабаровский блогер Алексей Романов рассказал, что приготовил подарок для врио губернатора Михаила Дегтярева стоимостью аж целый миллион рублей – он подал в суд и обвинил чиновника в клевете.

Дегтярев никак не готов принять правду и все время рассказывает сказки, что протест в регионе сдулся и что разжигают его заезжие провокаторы. В интервью Сергею Шнурову на канале RTVI он говорил о подстрекателях из Грузии. Российско-Грузинское сообщество решило уточнить, кого же именно имел ввиду чиновник и направило запрос в администрацию правительства Хабаровского Края. Оказалось, что провокатором врио губернатора считает хабаровчанина Алексея Романова, о чем и было написано в официальной бумажке.

Ну а дальше, все с учетом буквы закона о клевете. Как сообщил Романов, Дегтярев подобным заявлением опорочил его честь и достоинство и составил исковое заявление с требованием публичного извинения на том же канале RTVI в присутствии Сергея Шнурова, а также потребовал выплатить ему моральную компенсацию в размере ‪миллиона рублей. Эти деньги блогер планирует раздать всем хабаровчанам, которые были вынуждены заплатить штрафы за участие в митингах в поддержку Сергея Фургала. В своем видео он рассказал, что таким образом он хочет, чтобы власть хотя бы частично погасит свои же штрафы.