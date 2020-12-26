Супруга бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена в России родила первенца

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26 декабря 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Эдвард Сноуден, фото из открытых источников

Бывший сотрудник спецслужб США, ЦРУ и АНБ, Эдвард Сноуден впервые стал отцом. Супруга Сноудена Линдси Миллс в России родила сына. Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена рассказал о пополнении в семье беглого американца.

По словам юриста, "здоровье матери и младенца отличное". Кучерена отметил, что за супругов, ставших родителями, можно порадоваться, они счастливы.

Ранее адвокат Сноудена сообщал, что в семье, получившего бессрочный вид на жительство в России и намеревающегося получить российский паспорт американца, ждут ребенка.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы о программах слежки американских спецслужб по всему миру. Информация вызвала широкий резонанс. На родине Сноуден заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Эксперты Пентагона пришли к выводу, что он похитил около 1,7 млн секретных документов, касающихся не только деятельности спецслужб, но и операций всех видов вооружённых сил США: сухопутных войск, ВВС, ВМС и морской пехоты.

Он бежал из США в Гонконг, а затем прилетел в Россию и живет здесь, сохранив при этом американский паспорт.