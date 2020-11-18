Почему бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден попросил российское гражданство

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

18 ноября 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

Что мог рассказать скромный системный администратор ЦРУ и АНБ?



По оценкам американской контрразведки, этот перебежчик нанёс ущерб национальной безопасности США на десятки миллиардов долларов. Эксперты Пентагона пришли к выводу, что он похитил около 1,7 млн секретных документов, касающихся не только деятельности спецслужб, но и операций всех видов вооружённых сил США: сухопутных войск, ВВС, ВМС и морской пехоты. В системе разведки Сноуден, по его словам, выполнял задания самого высокого уровня. В частности, разрабатывал систему безопасности хранения данных в условиях повышенной сложности. «Поэтому, когда они говорят, что я системный администратор низкого уровня, что я не знаю, о чём говорю, я бы сказал, что это попытка ввести в заблуждение», – сказал бывший сотрудник ЦРУ в беседе с телеведущим NBC Брайаном Уильямсом. Не зря же Сноудена включили под 22-м номером в список тех, кто допущен к высшим секретам Агентства национальной безопасности США. Поэтому системный администратор, отвечающий за работу «железа» в файлохранилище АНБ, смог похитить невиданное число документов с грифом «Секретно».



В своём интервью The Guardian компьютерный команданте утверждал, что мог бы прослушивать, если бы захотел, кого угодно, хоть президента США, что он пользовался неограниченным доступом к секретным базам данных и что при желании легко мог бы продать эти данные той же России. «У меня был доступ к полным спискам сотрудников АНБ, всего разведсообщества, а также агентуры по всему миру, сведения о том, где расположены и чем занимаются наши резидентуры, и так далее», - говорит Сноуден.



Сам Сноуден категорически отвергает утверждения, что раскрытие им секретных данных о деятельности АНБ является предательством и дезертирством. О мотивах своего поступка бывший сотрудник ЦРУ и АНБ подробно рассказал в своей книге. 17 сентября 2019 г. сразу в нескольких странах были опубликованы мемуары Сноудена, в которых он повествует о своей жизни и о том, что заставило его скачать и передать журналистам сотни тысяч секретных документов о глобальной системе электронной слежки и шпионажа, созданной спецслужбами США и их союзников. Из книги следует, что он счёл крайне несправедливым и противозаконным грубое вмешательство американских спецслужб в частную жизнь граждан, иностранных правительств и работу международных организаций, прикрываемое заботой о безопасности США.



«После долгих лет разлуки с нашими родителями я и моя жена не имеем никакого желания быть в разлуке с нашим сыном. Поэтому в эпоху пандемии и закрытых границ мы подаём заявление на двойное гражданство США и России, – пишет Сноуден и продолжает: – Мы с Линдси останемся американцами и будем прививать сыну все американские ценности, которые мы так любим, в том числе свободу высказывать своё мнение. И я с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в США и воссоединиться с семьёй».



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