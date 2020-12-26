В России общее число зараженных коронавирусом превысило 3 млн человек
26 декабря 2020, 11:25[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 3 021 964 человека. Об этом стало известно в субботу, 26 декабря.
«За последние сутки в России выявлено 29 258 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,6% не имели клинических проявлений болезни … 567 летальных исходов … полностью выздоровело 28 185 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 7480, Санкт-Петербурге – 3755, Московской области – 1615, Нижегородской области – 501 и Псковской области – 425.
Наименьшее число случаев выявлено в Республике Марий Эл – 52, Магаданской области – 39, Еврейской автономной области – 17, Ненецком АО – 7 и Чукотском АО – 6.
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