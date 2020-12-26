Кравцов: В Москве ученики 6-11 классов смогут вернуться в школы после зимних каникул

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26 декабря 2020, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

книга, фото: pixels.com

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал возможность перевода учеников 6-11 классов в Москве на очное обучение. По его словам, данный вариант развития событий уже рассматривается.

«Если ситуация позволит - определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая, - то и в Москве после зимних каникул 6-11 классы тоже перейдут к очному формату обучения», - пояснил он в интервью на телеканале «Россия-1».

Кравцов отметил, что многие российские учителя сделали прививку против новой коронавирусной инфекции. Он добавил, что педагоги «чувствуют себя хорошо». Кроме того, министр рассказал, что сам прошел вакцинацию. По его словам, у него не было повышенной температуры после введения препарата и появились «хорошие титры» антител.