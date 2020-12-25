Синоптик Тишковец заявил, что снегопад в Москве закончится через несколько часов

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25 декабря 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

снегопад в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что интенсивный снег в Москве будет идти еще в течение двух-трех часов. Ранее сегодня на столицу России обрушился снегопад.

Тишковец заявил, что интенсивный снег в Москве ожидается до 21-22 часов. Затем он начнет ослабевать, но не закончится полностью. В ночь на 26 декабря осадки в столице будут чередоваться – снег будет сменяться мокрым снегом. В субботу осадки ожидаются местами и будут иметь слабую интенсивность.

Напомним, в пятницу на московских дорогах из-за снегопада уже около 13.00 возникли девятибалльные пробки.