Синоптик Тишковец заявил, что снегопад в Москве закончится через несколько часов
25 декабря 2020, 19:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что интенсивный снег в Москве будет идти еще в течение двух-трех часов. Ранее сегодня на столицу России обрушился снегопад.
Тишковец заявил, что интенсивный снег в Москве ожидается до 21-22 часов. Затем он начнет ослабевать, но не закончится полностью. В ночь на 26 декабря осадки в столице будут чередоваться – снег будет сменяться мокрым снегом. В субботу осадки ожидаются местами и будут иметь слабую интенсивность.
Напомним, в пятницу на московских дорогах из-за снегопада уже около 13.00 возникли девятибалльные пробки.
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