Синоптик Позднякова предупредила москвичей о метели в пятницу
24 декабря 2020, 14:23[ «Аргументы Недели» ]
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в рамках разговора с журналистами в четверг рассказала, какой погоды следует ожидать жителям и гостям столицы в конце текущей недели.
Позднякова предупредила, что днем в пятницу, 25 декабря, на Москву обрушатся метель и сильный ветер, однако уже к вечеру погода начнет успокаиваться.
В беседе с RT синоптик отметила, что в субботу ожидается облачность, временами в городе будет идти небольшой снег. В течение суток столбики термометров будут показывать от минус 3 до минус 1 в столице и до минус 6 в Московской области. В воскресенье будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.
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