Синоптик Позднякова предупредила москвичей о метели в пятницу

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24 декабря 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

снег в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в рамках разговора с журналистами в четверг рассказала, какой погоды следует ожидать жителям и гостям столицы в конце текущей недели.

Позднякова предупредила, что днем в пятницу, 25 декабря, на Москву обрушатся метель и сильный ветер, однако уже к вечеру погода начнет успокаиваться.

В беседе с RT синоптик отметила, что в субботу ожидается облачность, временами в городе будет идти небольшой снег. В течение суток столбики термометров будут показывать от минус 3 до минус 1 в столице и до минус 6 в Московской области. В воскресенье будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.