«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
24 декабря 2020, 11:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: Гидрометцентр
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области с вечера четверга, 24 декабря. Данное решение было принято из-за ветра и снега в столичном регионе.
В Гидрометцентре сегодня утром уточнили, что погода в Москве и Подмосковье будет потенциальна опасна для граждан.
Синоптики отметили, что предупреждение о ветре, снеге и обледенениях будет действовать в столице России с 21.00 четверга, 24 декабря, до 21.00 пятницы, 25 декабря, а о гололедице – до 00.00 25 декабря. В Московской области ожидается гололедица до 22.00 четверга, а снег с обледенениями – с 21.00 24 декабря до 21.00 25 декабря.
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