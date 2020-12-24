«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

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24 декабря 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

гололедица, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области с вечера четверга, 24 декабря. Данное решение было принято из-за ветра и снега в столичном регионе.

В Гидрометцентре сегодня утром уточнили, что погода в Москве и Подмосковье будет потенциальна опасна для граждан.

Синоптики отметили, что предупреждение о ветре, снеге и обледенениях будет действовать в столице России с 21.00 четверга, 24 декабря, до 21.00 пятницы, 25 декабря, а о гололедице – до 00.00 25 декабря. В Московской области ожидается гололедица до 22.00 четверга, а снег с обледенениями – с 21.00 24 декабря до 21.00 25 декабря.