Январские морозы придут в Москву в начале следующей недели
24 декабря 2020, 10:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В начале следующей недели в Москву придут настоящие январские морозы. Соответствующую информацию утром в четверг, 24 декабря, предоставил ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
Отмечается, что к утру понедельника, 28 декабря, в столице России впервые в сезоне ударят январские морозы – температура понизится до минус 12 - минус 15 градусов, а в Московской области – до минус 17 градусов.
Евгений Тишковец уточнил, что холодная погода (от минус 10 до минус 15 градусов) сохранится в столичном регионе и в ночь на вторник, 29 декабря, однако после этого в Москву и Подмосковье придут снеговые тучи, а столбики термометров начнут стремиться к нулевой отметке.
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