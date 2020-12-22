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В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности до четверга

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности до четверга
зима в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 24 декабря. Согласно последней информации, такие меры были введены в столичном регионе из-за гололедицы.

Как сообщили в Гидрометцентре, погода в Москве и Подмосковье с сегодняшнего дня и до четверга будет потенциально опасной для граждан.

Уточняется, что предупреждение о гололедице в столице России будет действовать до 6.00 24 декабря, в Московской области – до 1.00 часов 24 декабря.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей и гостей города о похолодании в течение дня, а также о возникновении гололедицы.

ЕТ

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