Синоптик Тишковец предупредил москвичей о похолодании и гололедице

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22 декабря 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

зима в Москве, Sergey Smirnov/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец утром во вторник, 22 декабря, предупредил москвичей и гостей города о похолодании в течение дня, а также о возникновении гололедицы.

Синоптик отметил, что сегодня в Москве ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Существенных осадков в столице России не будет. Температура воздуха в городе в дневное время понизится до минус 1 – минус 3 градусов, а к вечеру похолодание усилится.

Ветер ожидается юго-западный, его скорость будет составлять от 2 до 7 метров в секунду. На дорогах возникнет гололедица, вследствие чего автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.