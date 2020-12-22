Синоптик Тишковец предупредил москвичей о похолодании и гололедице
22 декабря 2020, 08:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец утром во вторник, 22 декабря, предупредил москвичей и гостей города о похолодании в течение дня, а также о возникновении гололедицы.
Синоптик отметил, что сегодня в Москве ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Существенных осадков в столице России не будет. Температура воздуха в городе в дневное время понизится до минус 1 – минус 3 градусов, а к вечеру похолодание усилится.
Ветер ожидается юго-западный, его скорость будет составлять от 2 до 7 метров в секунду. На дорогах возникнет гололедица, вследствие чего автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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