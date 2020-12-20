Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что зима в Москве будет холодной и короткой, а весна будет ранней

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20 декабря 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

фото: pixabay.com

Обычно весна наступает в Москве около 27 марта. По прогнозу синоптиков, в 2021 году потепление и таяние снега в столичном регионе начнется раньше обычного времени, весна ожидается ранней.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сначала зима, а потом и весна отметятся аномальными показателями для европейской части России.

По информации Тишковца, зима будет вдвое холоднее, чем в 2019 году, и продолжительность холодного периода будет по сокращённой программе, как минимум, на две недели меньше, чем он должен быть.

По прогнозу центра погоды «Фобос», в среднем зима будет теплее нормы. В январе превышение над нормой ориентировочно составит порядка двух градусов, а в феврале аномалия усилится до трёх-четырёх градусов. В марте превышение над нормой будет достигать трёх градусов. Прогноз касается всей европейской части России.