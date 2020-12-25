В Воронежской и Владимирской областях продлили режим самоизоляции для пожилых граждан

В Воронежской области обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили до 31 января 2021 года из-за текущей ситуации с коронавирусной инфекцией на территории региона.
Власти Владимирской области в свою очередь сегодня объявили о продлении введенного из-за распространения COVID-19 режима самоизоляции для пожилых граждан до 24 января будущего года.
Выйти из дома, как и раньше, можно в целях обращения за медицинской помощью, выгула животных, однако, не дальше 100 метров от дома, а также похода до ближайшего магазина или аптеки.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
- Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
- Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru