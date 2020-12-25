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В Воронежской и Владимирской областях продлили режим самоизоляции для пожилых граждан

, 18:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Воронежской и Владимирской областях продлили режим самоизоляции для пожилых граждан
руки пожилого мужчины, pixabay.com

Власти Воронежской и Владимирской областей в пятницу, 25 декабря, решили продлить режим самоизоляции для пожилых граждан. Данные меры были приняты в связи с распространением коронавируса нового типа.

В Воронежской области обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили до 31 января 2021 года из-за текущей ситуации с коронавирусной инфекцией на территории региона.

Власти Владимирской области в свою очередь сегодня объявили о продлении введенного из-за распространения COVID-19 режима самоизоляции для пожилых граждан до 24 января будущего года.

Выйти из дома, как и раньше, можно в целях обращения за медицинской помощью, выгула животных, однако, не дальше 100 метров от дома, а также похода до ближайшего магазина или аптеки.
ЕТ

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