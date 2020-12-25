Скончался болевший COVID-19 председатель заксобрания Кировской области Бакин
25 декабря 2020, 18:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером в пятницу, 25 декабря, стало известно, что из жизни ушел председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин. Он скончался в больнице, где его лечили от коронавируса.
Пресс-секретарь регионального парламента Павел Караваев подтвердил данную информацию и отметил, что Владимир Бакин, ушедший из жизни сегодня во второй половине дня, был госпитализирован с коронавирусной инфекцией на прошлой неделе. Председателю заксобрания Кировской области было 74 года.
К настоящему моменту губернатор региона Игорь Васильев выразил соболезнования родным и близким Владимира Бакина.
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