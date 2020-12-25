Скончался болевший COVID-19 председатель заксобрания Кировской области Бакин

Аргументы Недели → Общество 13+

25 декабря 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

председатель заксобрания Кировской области Владимир Бакин, Nikolay Titov/Global Look Press

Вечером в пятницу, 25 декабря, стало известно, что из жизни ушел председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин. Он скончался в больнице, где его лечили от коронавируса.

Пресс-секретарь регионального парламента Павел Караваев подтвердил данную информацию и отметил, что Владимир Бакин, ушедший из жизни сегодня во второй половине дня, был госпитализирован с коронавирусной инфекцией на прошлой неделе. Председателю заксобрания Кировской области было 74 года.

К настоящему моменту губернатор региона Игорь Васильев выразил соболезнования родным и близким Владимира Бакина.