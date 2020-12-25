В России будут восстанавливать систему вытрезвителей и уже назвали цену «приема»

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25 декабря 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт ГД

Сенаторы одобрили закон о восстановлении в России системы вытрезвителей.

Такие учреждения будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. По мнению законодателей, ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тысячи рублей, но окончательное решение за установление тарифа будет за регионами.

В соответствии с документом, предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам в нетрезвом состоянии. Право доставлять гражданина в вытрезвитель вновь получила полиция.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что не считает помещение в вытрезвитель нарушением прав человека.