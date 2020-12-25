Попова заявила, что меры против коронавируса снизили заболеваемость корью и ОРВИ

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25 декабря 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Анна Попова. Фото: сайт правительства РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что меры по борьбе с коронавирусной инфекцией позволили снизить заболеваемость по другим инфекционным заболеваниям в два-три раза.

Речь, в частности, идет о заболеваемости корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями. По ее словам, от целого ряда инфекций людей защитило то, что они научились носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Попова также, что снижение распространения полиомиелита и других заболеваний - результат того, что в РФ удавалось проводить вакцинацию.

Ранее Попова заявила об улучшении эпидситуации по COVID-19 в России.