Попова заявила, что меры против коронавируса снизили заболеваемость корью и ОРВИ
25 декабря 2020, 14:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что меры по борьбе с коронавирусной инфекцией позволили снизить заболеваемость по другим инфекционным заболеваниям в два-три раза.
Речь, в частности, идет о заболеваемости корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями. По ее словам, от целого ряда инфекций людей защитило то, что они научились носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Попова также, что снижение распространения полиомиелита и других заболеваний - результат того, что в РФ удавалось проводить вакцинацию.
Ранее Попова заявила об улучшении эпидситуации по COVID-19 в России.
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