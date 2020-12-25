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Хуснуллин не исключает возможности продления льготной ипотеки в ряде регионов

, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Хуснуллин не исключает возможности продления льготной ипотеки в ряде регионов
Марат Хуснуллин. Фото: сайт правительства РФ

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% после июля 2021 года может быть продлена в некоторых регионах страны.

По его словам, на возможность продления льготной программы ипотечного кредитования влияет множество факторов, в том числе уровень доходов населения.

«Мы понимаем, что программу надо продлевать, но в каком виде, детали доработаем», - сказал вице-премьер.

Он также отметил, что ипотека повлияла на рост цен, в основном в Москве, где у населения больше средств для покупки жилья.

Ранее Хуснуллин заявил о недопустимости роста цен на новое жилье.

ДВа

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