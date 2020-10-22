Хуснуллин заявил о недопустимости роста цен на новое жильё

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22 октября 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Марат Хуснуллин. Фото: сайт правительства РФ

Одной из приоритетных задач в строительной отрасли на ближайшее время должно стать недопущение роста цен на жилье в связи с продлением программы по льготной ипотеке под 6,5% годовых.

Об этом на коллегии Минстроя РФ, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, программа субсидирования процентных ставок по ипотеке значительно поддержала отрасль и позволила большому числу людей улучшить жилищные условия.

Он также отметил, что программа будет иметь значение и при реализации всего национального проекта по жилью, потому что при корректировке нацпроекта правительство учло именно льготную ипотеку.