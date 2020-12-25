Зюганов призвал принять все меры, чтобы остановить вымирание
25 декабря 2020, 13:03[ «Аргументы Недели» ]
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал принять все меры, чтобы решить демографическую проблему и остановить вымирание. Об этом он заявил, подводя итоги осенней сессии в Госдуме.
«У нас есть все для того, чтобы выбраться из кризиса. 60 трлн лежит в заначке. Мы можем удвоить и утроить финансирование образования и в целом социалки, науки и культуры. У нас есть деньги. Давайте решим эту проблему. Давайте сплотимся», – призвал руководитель думской фракции.
Также он призвал дополнительно поддержать детей войны и детей-сирот, добавив, что фракция КПРФ «готова к конструктивной работе».
Ранее Зюганов назвал недостаточными бюджетные расходы на обеспечение экономического роста страны.
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