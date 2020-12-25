ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Зюганов призвал принять все меры, чтобы остановить вымирание

, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Зюганов призвал принять все меры, чтобы остановить вымирание
Геннадий Зюганов. Фото: сайт ГД

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал принять все меры, чтобы решить демографическую проблему и остановить вымирание. Об этом он заявил, подводя итоги осенней сессии в Госдуме.

«У нас есть все для того, чтобы выбраться из кризиса. 60 трлн лежит в заначке. Мы можем удвоить и утроить финансирование образования и в целом социалки, науки и культуры. У нас есть деньги. Давайте решим эту проблему. Давайте сплотимся», – призвал руководитель думской фракции.

Также он призвал дополнительно поддержать детей войны и детей-сирот, добавив, что фракция КПРФ «готова к конструктивной работе».

Ранее Зюганов назвал недостаточными бюджетные расходы на обеспечение экономического роста страны.

ДВа

Общество

Гемпель оценил планы Киева сорвать проект по опреснению воды

Гемпель оценил планы Киева сорвать проект по опреснению воды

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал планы украинских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью