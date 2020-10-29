Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Зюганов назвал недостаточными бюджетные расходы на обеспечение экономического роста страны

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Зюганов назвал недостаточными бюджетные расходы на обеспечение экономического роста страны
Геннадий Зюганов. Фото: сайт ГД

Думская фракция КПРФ не поддержала проект федерального бюджета.

По словам руководителя фракции Геннадия Зюганова, их фракция бюджет не поддерживает, поскольку считает недостаточными расходы на обеспечение экономического роста страны.

Парламентарий считает, что в бюджете не предусмотрены меры на борьбу с демографическим кризисом и бедностью, развитие электротехники, авиастроения, нет средств на поддержку детей войны.

Кроме этого, в проекте нет гарантий восьмичасового рабочего дня.

Ранее сообщалось, что спикер ГД сделал замечание главе Минфина по решению социальных вопросов.

ДВа

В мире

Сайт Avia.pro: самолет-разведчик США устроил провокацию в районе базы РФ в Армении

Самолет-разведчик США устроил провокацию в районе российской базы в Армении

Разведывательный самолет Соединенных Штатов устроил провокацию в районе российской военной базы, расположенной на территории армянского города Гюмри. Об этом рассказывается в материале, появившемся в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью