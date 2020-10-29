Зюганов назвал недостаточными бюджетные расходы на обеспечение экономического роста страны

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29 октября 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Геннадий Зюганов. Фото: сайт ГД

Думская фракция КПРФ не поддержала проект федерального бюджета.

По словам руководителя фракции Геннадия Зюганова, их фракция бюджет не поддерживает, поскольку считает недостаточными расходы на обеспечение экономического роста страны.

Парламентарий считает, что в бюджете не предусмотрены меры на борьбу с демографическим кризисом и бедностью, развитие электротехники, авиастроения, нет средств на поддержку детей войны.

Кроме этого, в проекте нет гарантий восьмичасового рабочего дня.

Ранее сообщалось, что спикер ГД сделал замечание главе Минфина по решению социальных вопросов.