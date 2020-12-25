Совет Федерации одобрил закон о запрете иностранного финансирования митингов
25 декабря 2020, 12:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Совет Федерации одобрил закон о новом порядке финансирования массовых акций, который запрещает привлекать для этого средства из-за рубежа.
Отныне организаторы массовых мероприятий будут обязаны отчитываться об источниках их финансирования и о расходовании собранных денег, причем, отчет нужно будет представить в органы государственной или муниципальной власти, которые акцию согласуют.
Новые правила предполагают, что организаторы акции с предполагаемым участием от 500 человек, должны получать деньги на ее проведение только в безналичном порядке на банковский счет в российском банке.
Ранее сообщалось, что Госдума внесла поправки в законодательство о митингах.
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