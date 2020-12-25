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Решетников назвал причины роста цен на продовольственные товары

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Решетников назвал причины роста цен на продовольственные товары
Максим Решетников. Фото: сайт СФ

По словам главы Минэкономразвития, основные причины роста цен на продукты в России – это ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие.

Кроме этого, Решетников напомнил о снижении урожая по ряду культур. Об этом он заявил на правительственном часе в Совете Федерации.

Министр сообщил, что для стабилизации ситуации с ценами Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашения с торговыми сетями и производителями, также были введены экспортные пошлины по ряду продовольственных товаров, запущены меры поддержки для производителей сельхозпродукции.

Ранее сообщалось, что правительство получит полномочия по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты.

ДВа

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