Решетников назвал причины роста цен на продовольственные товары
25 декабря 2020, 11:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
По словам главы Минэкономразвития, основные причины роста цен на продукты в России – это ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие.
Кроме этого, Решетников напомнил о снижении урожая по ряду культур. Об этом он заявил на правительственном часе в Совете Федерации.
Министр сообщил, что для стабилизации ситуации с ценами Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашения с торговыми сетями и производителями, также были введены экспортные пошлины по ряду продовольственных товаров, запущены меры поддержки для производителей сельхозпродукции.
Ранее сообщалось, что правительство получит полномочия по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты.
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